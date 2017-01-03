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James Rodriguez, Real Madrid'de kalıyor

- Real Madrid Teknik Direktörü Zidane: "Rodriguez bana dünyanın en iyi takımında oynamaktan mutlu olduğunu söyledi"

James Rodriguez, Real Madrid'de kalıyor


İSTANBUL (AA) - Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımdan ayrılması gündemde olan Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez'in eflatun-beyazlı formayı giymeye devam edeceğini söyledi.

Sevilla ile yarın karşılaşacakları İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Zidane, transfer söylentileri hakkında futbolcusuyla konuştuğunu belirterek, "Rodriguez bana dünyanın en iyi takımında oynamaktan mutlu olduğunu söyledi. Bu açıklamadan sonra daha fazla konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid'in önemli oyuncularından biri. Hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FIFA Yılın Teknik Direktörü Ödülü için İtalyan Claudio Ranieri ve Portekizli Fernando Santos ile adaylar arasında yer alan Fransız çalıştırıcı, "Ödülü alamamam benim için sürpriz olmaz. Diğer meslektaşlarımın ödülü kazanması normal bir durum olur, çünkü teknik direktörlüğe yeni başladım. Daha çok çalışmalı ve kendimi geliştirmeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Sevilla'yı ağırlayacakları maçın 19 kişilik kadrosunda yer almadığı bildirildi.

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FutbolJames RodriguezReal MadridZinedine Zidane
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