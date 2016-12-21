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Japonya'nın olimpiyat bütçesi belirlendi

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Japonya'ya maliyetinin 13 ila 15 milyar dolar olacağı bildirildi

Japonya'nın olimpiyat bütçesi belirlendi


İSTANBUL (AA) - Japonya'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için ayırdığı bütçenin 13 ila 15 milyar dolar olacağı açıklandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori ve Tokyo Valisi Yuriko Koike tarafından yapılan ortak açıklamada, oyunların ev sahipliği harcamaları için 13 ile 15 milyar dolar arasında bütçe ayrılacağı duyuruldu.

Olimpiyat harcamaları için oluşturulan araştırma komisyonu, gerekli önlemler alınmadığı takdirde oyunların ev sahibi Japonya'ya maliyetinin 30 milyar doları aşabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından kürek, kano, yüzme ve voleybol müsabakalarının mevcut tesislerde düzenlenmesine karar verilerek maliyetin düşürülmesi planlanmıştı.

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2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıBütçeJaponyaOlimpiyat
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