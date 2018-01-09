Jason Denayer: Fatih Terim'in gelişiyle çok şey değişti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yapılan kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jason Denayer, çok iyi bir kamp geçirdiklerini belirterek, "Günde iki antrenman yapıyoruz ve kondisyonumuzu kazanıyoruz. Kendimizi toparlamamız için iyi oldu." dedi.

Ligin 17. haftası öncesinde göreve gelen teknik direktör Fatih Terim'in etkisine değinen Denayer, "Fatih Terim'in gelişiyle çok şey değişti. Takım içindeki bağların arttığını ve daha fazla keyifli zaman geçirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Denayer, sezon içinde savunma dizilişinde yapılan değişikliklerin kendilerini etkilediğini vurgulayarak, "Bu kadar kısa zamanda her seferinde değişiklik yapmak bizi zorluyordu. Az zamanımız olduğu için değişikliklerden dolayı adaptasyon sorunu yaşıyorduk." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonuna kadar kiralık forma giyecek Denayer, geleceğiyle ilgili soru üzerine, "Henüz bir görüşme olmadı. Şu anda onun için çok erken. Gelecekle ilgili sadece performansımı artıracak çalışmalar yapıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takımıma katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışı

Jason Denayer, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın yanı sıra 3 takımın da olacağını aktaran Belçikalı savunmacı, "Puan tablosuna baktığımızda şampiyonluk yarışında olacak takımlar açıkça belli oluyor. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş var. Bunların rekabeti bizi sonuna kadar zorlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Emrah Oktay