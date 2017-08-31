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Jason Denayer, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün, kiralamak için görüşmelere başladığını duyurduğu Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, İstanbul'a geldi.Belçika'nın başkenti Brüksel'den Atatürk Havalimanı'na gelen Denayer'i burada sarı-kırmızılı...

Jason Denayer, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün, kiralamak için görüşmelere başladığını duyurduğu Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, İstanbul'a geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den Atatürk Havalimanı'na gelen Denayer'i burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Havalimanına gelen Galatasaraylı taraftarlar, tezahüratlar yaparak Denayer'e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar terminal dışında meşale yakarken, Belçikalı futbolcu polis kontrolünde kendisi için bekletilen araca bindi.

Denayer ile transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek.

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