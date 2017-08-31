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Jason Denayer sağlık kontrolünden geçirildi

Galatasaray Kulübünün, kiralanması için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile görüşmelere başlandığını duyurduğu Belçikalı futbolcu Jason Denayer, sağlık kontrolünden geçirildi.

Jason Denayer sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün, kiralanması için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile görüşmelere başlandığını duyurduğu Belçikalı futbolcu Jason Denayer, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geç saatlerde İstanbul'a gelen Denayer'in, Medical Park Bahçelievler Hastanesinde bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu aktarıldı.

Oyuncunun kiralık olarak transferiyle ilgili resim açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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