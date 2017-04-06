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Judo: 2017 Antalya Grand Prix müsabakaları

- Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: "İnşallah yarın sporcularımız iyi bir başlangıç yapacak. Üç gün boyunca iyi neticeler alacağız"

Judo: 2017 Antalya Grand Prix müsabakaları


ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türk sporcuların yarın başlayacak 2017 Antalya Grand Prix müsabakalarında iyi neticeler alacağına inandığını bildirdi.

Antalya'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Huysuz, organizasyona 34 ülkeden 253 sporcunun katılacağını belirtti.

Sezer Huysuz, 2013'ten beri Samsun'da düzenlenen Grand Prix müsabakalarının bu yıl Antalya Arena'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Grand Prix'de alınan puanların 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım ve dünya sıralaması için önemli olduğunun altını çizen Huysuz, "Sporcularımızın madalyalarıyla ön sıralarda olmaları için bu organizasyona gereken desteği sağlıyoruz. İnşallah yarın sporcularımız iyi bir başlangıç yapacaklar. Üç gün boyunca iyi neticeler alacağız." dedi.

Avrupa şampiyonasına en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Huysuz, "Takımlarımız beş aydır kampta. Avrupa şampiyonasında da ülkemize madalyalar kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Huysuz, 10 Nisan Pazartesi günü yapılacak Dünya Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda şehirde Gençler Dünya Şampiyonası düzenlenme kararının da çıkabileceğini, ayrıca Gençler Judo Avrupa Şampiyonası, Ümitler Avrupa Şampiyonası, Golden Ligi'nin de Türkiye'de düzenlenmesi için girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Grand Prix'de toplam 100 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

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2017 Antalya Grand PrixAntalyaJudoTürkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz
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