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Judo antrenörleri, IJF Akademi sınavında

- Ankara'da başlayan Uluslararası Judo Federasyonu Akademi eğitimi ve sınavlarına 27 Türk, 2 Kırgız ve 1 İranlı antrenör katılıyor

Judo antrenörleri, IJF Akademi sınavında

ANKARA (AA) - Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademinin 1. seviye eğitimi ve sınavları, Ankara'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim ve sınavlara 27 Türk, 2 Kırgız ve 1 İranlı antrenör katılıyor.

İlk olarak yazılı sınava alınan kursiyer antrenörler, salonda teknik uygulamaların yapılacağı eğitim sürecinin ardından hafta sonunda kata ve judoda teknik sınavlara girecek.

Sınavlarda başarılı olacak antrenörlere düzenlenecek törenle uluslararası antrenörlük belgesi verilecek.

Eğitim ve sınavlar, Envic Galea (IJF Akademi Direktörü), Daniel Lascau (IJF Akademi Eğitim Sorumlusu), Tibor Kozsla (IJF Sınav Online Eğitim Sorumlusu), Piero Comino (IJF Akademi Kata Eğitim Sorumlusu), Kaya Gezeker (Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mesut Kapan (IJF Akademi Türkiye ve Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü) gözetiminde gerçekleştiriliyor.

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