Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası





ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek organizasyonda 57 ilden 689 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde, kadınlarda 48, 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 60, 66, 73 ve 81 kilolarda eleme müsabakaları yapıldı.

Eleme müsabakalarının ardından final maçları yapılacak ve dereceye giren sporcular milli takıma seçilecek.

Öte yandan, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra 9 Aralık'ta Süper Lig ve 10 Aralık'ta ise Süper Lig'e yükselme karşılaşmaları da aynı salonda gerçekleştirilecek.

Süper Lig mücadelelerine katılacak takımlar şöyle:

Kadınlar: İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Trabzonspor, Osmangazi Belediyespor, Antalya Yolspor, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ordu Judo İhtisas, Sivas Gençlik ve Spor, Salihli Belediyespor, Selçuklu Spor, Trabzon Ayyıldız.

Erkekler: İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Selçuklu Belediyespor, Samsun ASP, Ankara EGO, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Salihli Belediyespor, Ordu Judo İhtisas, Selçuklu Spor, Düzce Gençlik ve Spor, Osmangazi Belediyespor.