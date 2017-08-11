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Judo: Dünya Ümitler Şampiyonası

- 66 kiloda Bayram Kandemir ve 60 kiloda Berkin Özcan dereceye giremedi

Judo: Dünya Ümitler Şampiyonası

ANKARA (AA) - Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda milli sporculardan 66 kiloda Bayram Kandemir ve 60 kiloda Berkin Özcan, derece elde edemedi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şili'nin başkenti Santiago'daki şampiyonanın ikinci gününde, erkekler 66 kiloda Bayram Kandemir bronz madalya maçında Tacikistanlı rakibine yenildi ve organizasyonu madalyasız tamamladı.

60 kiloda tatamiye çıkan Berkin Özcan ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macar rakibine yenilerek turnuvanın dışında kaldı.

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. ŞiliBayram KandemirBerkin ÖzcanSantiagoÜmitler Dünya Judo Şampiyonası
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