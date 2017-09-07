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Judo: Gençler Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonası

- Slovenya'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadrosu belirlendi

Judo: Gençler Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonası


ANKARA (AA) - Judoda, Gençler Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu belli oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Maribor kentinde 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye, 10 kadın, 5 erkek olmak üzere 15 sporcuyla temsil edilecek.

Kamp çalışmalarını 13 Eylül'de tamamlayarak 14 Eylül'de Slovenya'ya gidecek ay-yıldızlı ekipte şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Çiçek Akyüz, Merve Koçer, Melisa Çakmaklı, Tuğçe Beder, İrem Korkmaz, Meltem Dindar, Şeyma Özerler, Minel Akdeniz, Semanur Erdoğan, Kübranur Esir.

Erkekler: Samet Kumtaş, Cengizhan Dönmez, Uğurcan Zehir, Bilal Çiloğlu, Furkan Güner.

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Gençler Avrupa Ferdi Ve Takım ŞampiyonasıJudoKadroMariborSlovenyaTürkiye Judo Federasyonu
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