Judo: Gençler Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonası





ANKARA (AA) - Judoda, Gençler Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu belli oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Maribor kentinde 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye, 10 kadın, 5 erkek olmak üzere 15 sporcuyla temsil edilecek.

Kamp çalışmalarını 13 Eylül'de tamamlayarak 14 Eylül'de Slovenya'ya gidecek ay-yıldızlı ekipte şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Çiçek Akyüz, Merve Koçer, Melisa Çakmaklı, Tuğçe Beder, İrem Korkmaz, Meltem Dindar, Şeyma Özerler, Minel Akdeniz, Semanur Erdoğan, Kübranur Esir.

Erkekler: Samet Kumtaş, Cengizhan Dönmez, Uğurcan Zehir, Bilal Çiloğlu, Furkan Güner.