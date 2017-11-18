



DÜZCE (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası, ikinci gün müsabakaları ile Düzce'de devam ediyor.

Kalıcı Konutlar Düzce Gençlik Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ilden yaklaşık 250 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde judoda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sporcuların, kıyasıya mücadele ettiği bir şampiyona izlediklerini aktaran Huysuz, şöyle konuştu:

"Ümit takımımızın, 2024, 2028 yıllarına yönelik nesilleri olan bu sporcularımızın, daha çok maç yapıp, daha çok tecrübe kazanmaları adına böyle bir lig hazırladık. Bu sporcularımız Judo Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek. Bu takım, 3 erkek 3 kadından oluşacak. Bu maçlar, sezonu bitirmeden önce daha çok maç yapmak ve sporcularımızı aktif tutmak açısından önemlidir."

Türkiye'de önemli ve yetenekli sporcuların olduğunu vurgulayan Huysuz, bu sporcuları ileriye taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

Şampiyona, yarın yapılacak final maçlarının ardından sona erecek.