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Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi

- Şampiyonada, 54 puanla Kocaeli Büyükşehir Belediyespor birinci oldu

Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi


DÜZCE (AA) - Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Kalıcı Konutlar Düzce Gençlik Spor Salonu'nda 3 gün süren şampiyonada, 19 ilden yaklaşık 250 sporcu mücadele etti.

17 kulübün bulunduğu Ümitler 1. Lig 2. etap (karma) final karşılaşmaları sonunda 54 puanla Kocaeli Büyükşehir Belediyespor birinci oldu. Sıralamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 51 puanla ikinci olurken, EGO Spor 45 puanla üçüncülüğü elde etti.

İzmir Olimpik ile müsabakalara katılmayan Samsun Balcı ve Trabzonspor kulüpleri ligden düştü.

Yapılan ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından verildi.

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DüzceJudoJudo Ümitler Türkiye Şampiyonası
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