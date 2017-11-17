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Judoda altın madalya

Milli judocu Bekir Özlü, Hollanda'da düzenlenen grand prix müsabakalarında altın madalya kazandı.

Judoda altın madalya

ANKARA (AA) - Milli judocu Bekir Özlü, Hollanda'da düzenlenen grand prix müsabakalarında altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grand Prix Hague'de 60 kiloda mücadele eden Bekir, ilk turu maç yapmadan geçti.

Milli judocu, ikinci turda Portekizli Joao Abreu, çeyrek finalde de Hollandalı Tibo Volleman'ı ipponla yendi.

Yarı final mücadelesinde Moğol Amartuvshin Dashdavaa'ya altın skorda ihtar verdiren Özlü, finalde İngiliz Ashley Mckenzie ile yaptığı karşılaşmayı ipponla kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar


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Bekir ÖzlüGrand PrixHollandaJudoSpor
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