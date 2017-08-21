Judoda Dünya Şampiyonası heyecanı

ANKARA (AA) - Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 7'si erkek, 10 milli sporcu katılacak.
Şampiyonada tatamiye çıkacak ay-yıldızlı judocular ve program şöyle:
28 Ağustos:
Erkekler 60 kilo - Bekir Özlü
29 Ağustos:
Erkekler 66 kilo - Sinan Sandal
30 Ağustos:
Erkekler 73 kilo - Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş
Kadınlar 73 kilo - Nazlıcan Özerler
31 Ağustos:
Erkekler 81 kilo - İlker Güldüren
1 Eylül:
Erkekler 90 kilo - Batuhan Efemgil
2 Eylül:
Erkekler 100 kilo - Ali Erdoğan
Kadınlar +78 kilo - Kayra Almira Sayit, Kübra Kara
3 Eylül:
Takım müsabakaları.