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Judoda Dünya Şampiyonası heyecanı

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'den 10 sporcu tatamiye çıkacak

Judoda Dünya Şampiyonası heyecanı


ANKARA (AA) - Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 7'si erkek, 10 milli sporcu katılacak.

Şampiyonada tatamiye çıkacak ay-yıldızlı judocular ve program şöyle:

28 Ağustos:

Erkekler 60 kilo - Bekir Özlü

29 Ağustos:

Erkekler 66 kilo - Sinan Sandal

30 Ağustos:

Erkekler 73 kilo - Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş

Kadınlar 73 kilo - Nazlıcan Özerler

31 Ağustos:

Erkekler 81 kilo - İlker Güldüren

1 Eylül:

Erkekler 90 kilo - Batuhan Efemgil

2 Eylül:

Erkekler 100 kilo - Ali Erdoğan

Kadınlar +78 kilo - Kayra Almira Sayit, Kübra Kara

3 Eylül:

Takım müsabakaları.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Judo ŞampiyonasıJudoMacaristan
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