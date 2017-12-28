Judoda hedef 2020 ve 2024 Olimpiyatları





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2017 yılındaki organizasyonlarda alınan güzel sonuçların federasyon olarak doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

Başkan Huysuz, AA muhabirine yaptığı 2017 değerlendirmesinde, judoyu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını ve 21 bin 300 aktif sporcu sayısına ulaştıklarını anlattı.

Judoda 30 yıllık deneyimini federasyondaki arkadaşlarıyla paylaşarak güzel işlere imza atmak istediklerini belirten Huysuz, "2017 yılında iyi sonuçların alınması ve yaptığımız planlamalarda doğru yolda olduğumuzu görmek bizleri mutlu etti. 2018 yılı için gerekli planlamalar yapıldı. Judonun başarısı için elimizden gelen her şeyin daha iyi yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Başkan Huysuz, göreve geldikleri 22 Ekim 2016'dan bu yana Türk judosunun daha ileriye gitmesi için aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.





- Hedef, 2020 ve 2024 Olimpiyatları





Uzun vadeli hedefleri arasında yer alan 2020 ve 2024 Olimpiyatları için Genç ve Ümit Milli Takımları projesini devreye soktuklarını anlatan Sezer Huysuz, şöyle konuştu:

"2020 ve 2024 Olimpiyatlarını hedeflendiğimiz için Ümit ve Genç Milli Takımlara daha çok ağırlık verdik. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ile milli takımlarının entegrasyonu için önemli adımlar atıldı. Bu kategorilerde başarı düzeyinin arttığına inanıyoruz. 2018 yılında da bu çalışmalar artarak devam edecek."

TOHM merkezleriyle Ümit Milli Takımlarını entegre etmek için sporcuları 320 gün süreyle kampa aldıklarını hatırlatan başkan Huysuz, "Bunun için de erkek takımımızı Samsun'da, kadın takımımızı da Trabzon'da devamlı kamplara alarak ı hazırlamaya çalıştık. Ümit Milli Takımlarının bu yıl Avrupa Şampiyonası, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) ve Dünya Şampiyonlarında aldıkları madalyalar gittiğimiz yolun doğrulunu kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.





- 2017'de 4 uluslararası organizasyon





Federasyon başkanı Sezer Huysuz, 2017 yılı içinde Türkiye'de 4 uluslararası organizasyon düzenleyerek, ülke tanıtımına da katkıda bulunduklarını bildirdi.

Bunların en önemlisini Antalya'da yaptıklarını ifade eden Huysuz, "Olimpiyatlara puan veren Grand Prix yarışmalarını Antalya'da düzenledik. İlk kez yaptığımız bu faaliyet, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından yılın en iyi organizasyonu seçildi. Bir suikast sonuncunda öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına düzenlediğimiz Avrupa Kulüpler Şampiyonası Altın Lig müsabakaları 25 Kasım'da Ankara’da gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.