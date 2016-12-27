Judoda hedef Tokyo





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Judo Federasyonunun yeni başkanı Sezer Huysuz, yeni dönemde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli takımları oluşturmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Huysuz, AA muhabirine 2016 ve önlerindeki 4 yılı değerlendirdi. Yeni yönetim olarak 2017’den başlayıp, 2020'ye kadar planları hazırladıklarını anlatan Huysuz, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın takımını oluşturmak ve 2024 Olimpiyatları takımlarının temelini atmaktır." dedi.

Antalya’da düzenledikleri Büyükler Türkiye Şampiyonası ile yeni döneme başladıklarını anlatan Huysuz, şöyle konuştu:

"Bu yıl büyükler kadın ve erkek milli takımlarımız 3 büyük turnuvaya katılacak. Nisan ayında Polonya'daki Avrupa Şampiyonası, mayıs ayında Azerbaycan’daki İslam Oyunları ve eylül ayında da Macaristan’daki Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Bu doğrultuda Erzurum’da erkek ve Bolu Aladağ’da da kadın milli takımının hazırlıkları, kondisyon yükleme kamplarıyla başlamış bulunuyor. Ümit ve Genç Milli Takımları da kendi yaş gruplarındaki şampiyonalara hazırlanmak amacıyla büyüklerle birlikte aynı kamp programlarına dahil edildi."





- 2016'da 159 madalya

Sezer Huysuz, 2016 yılında milli takımların uluslararası organizasyonlarda 159 madalyayı Türkiye'ye getirdiğini ifade etti.

Judoda 295 kulübün aktif durumda bulunduğunu bildiren Huysuz, "2016 yılında uluslararası arenada milli takımlarımız 43’ü altın, 36’sı gümüş, 80’ini de bronz olmak üzere ülkemize 159 madalya kazandırdı. 2016 Rio Olimpiyatları'na 7 kota almamıza rağmen 4 sporcuyla müsabakalara katıldık. Bunun sonucunda da +78 kilo da Kayra Sayit, olimpiyatlarda beşinciliği elde etti." diye konuştu.





- Sporcu sayısı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, geride kalan dönemde 81 ilde kayıtlı faal sporcu sayılarının da 20 bin 77 olduğunu belirtti.

Geçmişte madalya alan eski sporcuları camiaya kazandırarak, tecrübelerini aktarmalarını sağlayacaklarını anlatan Huysuz, "Faal sporcuların 12 bin 842'si erkek, 7 bin 235’i de kadın. Genel sporcu sayımız ise 85 bin 345'e ulaştı." diyerek sözlerini tamamladı.