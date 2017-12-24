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Juventus, Roma engelini tek golle geçti

- Serie A’da haftanın maçında Juventus, Roma’yı 1-0 yendi

Juventus, Roma engelini tek golle geçti

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, konuk ettiği Roma’yı 1-0 yendi.

Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan maçı, hakem Paolo Tagliavento’nun yönetti.

Mücadeleye ev sahibi takım baskılı başlarken, 18. dakikada Faslı Medhi Benatia, Juventus’u 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım farkı artırma, konuk ekip ise beraberlik golünü bulmak için girdikleri net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken, başkent takımı, gol için Juventus kalesindeki baskısını artırmasına karşın aradığı golü bulamadı.

Roma'yı tek golle yenmeyi başaran Juventus, puanını 44’e yükseltti ve lider Napoli’nin puan farkını açmasına izin vermedi. Siyah-beyazlı takım, lideri 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Maçtan boynu bükük ayrılan konuk Roma ise Inter’in puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi ve 38 puanla 4. sırada kaldı.

Bu arada, 18. haftanın bir diğer maçında ise Milan, kendi saha ve seyircisi önünde Atalanta’ya 2-0 mağlup oldu. Sezona şampiyonluk ümitleriyle giren Milan, ligdeki 8. yenilgisini alırken, 11. sırada kendine yer buldu.


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RomaFC JuventusFutbolİtalya Serie A
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