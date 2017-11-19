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Juventus, Sampdoria deplasmanından puansız döndü

- Şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlılar, deplasmanda Sampdoria’ya 3-2 mağlup oldu

Juventus, Sampdoria deplasmanından puansız döndü

ROMA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Juventus, deplasmanda Sampdoria’ya 3-2 yenildi.

Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem Marco Guida yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda temposunu arttıran ev sahibi Sampdoria, 52. dakikada Duvan Zapata'nın golüyle 1-0 öne geçti.

71. dakikada Lucas Torreira ile farkı 2’ye çıkaran Cenova ekibi, 79. dakikada da Gian Marco Ferrari ile skoru 3-0 yaptı.

Maçın son bölümlerinde baskısını arttıran konuk Juventus ise 90+1'inci dakikada Gonzalo Higuain’in penaltıdan attığı golle durumu 3-1’e getirdi. Siyah-beyazlı takımın, bir diğer Arjantinli golcüsü Paulo Dybala da 90+4'üncü dakikada farkı bire indiren golü attı.

Juventus’un Arjantinli golcülerinin son dakikalardaki çabaları yeterli olmadı ve Sampdoria, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus bu sezon ikinci mağlubiyetini Sampdoria deplasmanında aldı. 31 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı takım, lider Napoli’nin de 4 puan gerisine düştü. Ev sahibi Sampdoria ise bu galibiyetle puanını 26’ya çıkardı ve 6. basamağa yerleşti.

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Futbolİtalya Serie AJuventusSampdoria
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