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Juventus, yeni sezona galibiyetle başladı

- İtalya Serie A'nın son şampiyonu Juventus, 2017-2018 sezonunun açılış maçında Cagliari'yi 3-0 yendi

Juventus, yeni sezona galibiyetle başladı


İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun açılış maçında son şampiyon Juventus, sahasında Cagliari'yi 3-0 mağlup etti.

Serie A'da son 6 yılın şampiyonu Juventus, yeni sezonun açılış maçında Cagliari ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Mario Mandzukic ve 45+1. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Arjantinli forveti Gonzalo Higuain ile 66. dakikada bir gol daha bulan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Cagliari'den Diego Farias'ın 39. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon gole izin vermedi.

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CagliariFutbolİtalya Birinci Futbol LigiJuventusSerie A
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