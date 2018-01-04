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Kaan Kigen ve Yasemin, ayın atleti adayları arasında

- Milli sporcular Kaan Kigen Özbilen ve Yasemin Can, Avrupa'da aralık ayının atleti adayları arasında yer aldı

Kaan Kigen ve Yasemin, ayın atleti adayları arasında


ANKARA (AA) - Milli sporcular Kaan Kigen Özbilen ve Yasemin Can, Avrupa Atletizm Federasyonu (EAA) tarafından yapılan aralık ayının atleti oylamasında yarışacak.

EAA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avrupa kros şampiyonu olan Kenya asıllı milli sporcular Kaan Kigen Özbilen ve Yasemin Can, "Avrupa'da aralık ayının atleti" adayları arasına girdi.

Atletizmseverler, Kaan Kigen'in erkekler, Yasemin'in ise kadınlar kategorisinde yarıştığı oylamadaki tercihlerini, EAA'nın Facebook ve Twitter sayfası üzerinden yapabilecek. Oylama, 6 Ocak TSİ 14.00'te son erecek.

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AtletizmAvrupa'da Ayın AtletiKaan Kigen ÖzbilenYasemin Can
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