Kadın antrenör geleceğin yıldız adaylarını yetiştiriyor





TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzonspor dahil çeşitli kadın futbol takımlarında forma giyen ve 3 yıl önce sahalara veda eden Özlem Önder, 2 yıldır erkek futbol takımında antrenörlük yaparak geleceğin yıldız adaylarını yetiştiriyor.

Futbola, 9 yaşındayken mahalle aralarında 4 erkek kardeşiyle oynayarak başlayan 34 yaşındaki Önder, öğrenim gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesinde kadın futbol takımına katıldı. Önder, Trabzonspor, Orduspor, Karadeniz Ereğli, İdmanocağı takımlarında profesyonel olarak forma giydi.

Yaklaşık 3 yıl önce, İdmanocağı'nda forma giydiği dönemde futbolu bırakmaya karar veren Önder, 2011 yılında aldığı antrenörlük belgesi sayesinde futbol hayatına antrenör olarak devam etme kararı aldı.

Önder, geçen sezon Trabzon'daki amatör lig ekiplerden Soğuksuspor'un 11 yaş altı takımının başına geçti. Toplam 14 oyuncudan oluşan ekibi başarıyla yöneten Önder, takımının 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolculuk yıllarında elde ettiği tecrübeleri artık çocuklara aktardığını söyledi.

Oyunculuk hayatını tamamladıktan sonra çeşitli kurslara ve seminerlere katıldığını anlatan Önder, "Çocuklara daha fazla nasıl yardımcı olabilirim, sakatlandıklarında sahada onlara nasıl müdahale edebilirim diye düşünerek masörlük belgesi de aldım. Antrenmanlarda sakatlık olduğu zaman elimden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyorum." dedi.

Önder, çocukların birbirlerine yönelik davranış şekilleri ve yardımlaşmalarının öncelikleri arasında yer aldığını, bunun da başarıyı getirdiğini ifade etti. Kadın antrenörlerin çocukların daha disiplinli olmasını sağladığını dile getiren Önder, çocukların konuşmalarına daha çok dikkat ettiğini, birbirlerini de bu konuda uyardığını kaydetti.





- "Kadın olmam ilk başta yadırganıyor ama çoğu kişinin hoşuna gidiyor"





Özlem Önder, kadın futbol antrenörü olarak farklı tavırlarla karşılaştığını belirterek, "Kadın olmam ilk başta yadırganıyor ama çoğu kişinin hoşuna gidiyor. Veli çocuğunu getirdiği zaman 'Bayan hoca mı? Ne yapabilir?' diyor. Oturup izledikten sonra 'Hocam o öyle mi, bu şöyle mi?' diye sorular soruyor. Karşınızdakine güven verdikten sonra veli gelmiyor artık, arıyor, 'Hoca hanım, çocuğu gönderiyorum' diyor." değerlendirmesini yaptı.

Kadın olmanın duygusal yanlarının da olduğuna dikkati çeken Önder, maç sırasında çocuk düştüğünde içinin acıdığını dile getirdi.

Önder, Trabzon'da yaklaşık 10 kadının antrenörlük belgesine sahip olduğunu ancak sadece kendisinin aktif olarak çalıştığını kaydederek, "Onlar belgeyi alıp bir kenara koydular. Trabzon'un ilk aktif kadın futbol antrenörü benim." ifadelerini kullandı.

Futbol takımı oyuncularından Seyithan Kılınç ise 2 yıldır Özlem Önder'le çalıştığını anlatarak, "Türkiye'de çok az kişi bayanla çalışıyor. Bir bayanla çalıştığımız için kendimizi daha özel hissediyoruz." diye konuşurken, Mehmet Can Bülbül ise Özlem Önder ile çalışmanın kendilerine güven ve gurur verdiğini, kendisini çok sevdiklerini ifade etti.