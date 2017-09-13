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Kadın buz hokeycilerde erken mesai

- Milliler, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp yapıyor

Kadın buz hokeycilerde erken mesai

ANKARA (AA) - Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarına, Ankara'da yaptığı kampla başladı.

BELPA Buz Pateni Sarayı'nda başantrenör Niyazi Çağrı Karabulut ve antrenörler Olcay Lökbaş, Barış Uçele ve Aslı Çukurkavaklı yönetiminde çalışan milliler, hazırlıklarını ikisi buzda olmak üzere 3 antrenmanla sürdürüyor.

17 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek kampta, şu sporcular yer alıyor:

Kübra Dadaşoğlu, Merve Karataş, Nil Eryılmaz, Sema Nur Güven, İkranur Yerlikaya, Pınar Eser, Eda Nur Kavaz, Hatice Dursun, Şüheda Kutluca, Betül Tayğar, Zehra Kaplan, Şebnem Dalğacı (Narman Spor Kulübü), Yağmur Deniz, Alara Lökbaş, Refika Yılmaz, Merve Tunalı, (Genç Ankaralılar Spor Kulübü), Özge Dumlu, Mukaddes Buylucu (Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü), İlkim Dilan Uygun, Melisa Figenli, Firuze Selin Yılmaz (Buz Korsanları Spor Kulübü), Meryem Betül Kahraman, Ceylin Karakuş, Deniz Ergün, Elif Beyza Özdemir (Ankara Üniversitesi Spor Kulübü).

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası, 2018 yılının mart ayında İspanya'da organize edilecek.

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