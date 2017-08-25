Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü





İSTANBUL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanan Kadın Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.

Paris'ten gelen ay-yıldızlı kafileyi, Atatürk Havalimanı'nda federasyon ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile sporcu aileleri çiçeklerle karşıladı.

Şampiyonada 75 kiloda altın madalya kazanarak bir ilke imza atan Yasemin Adar, şunları kaydetti:

"Türk milletine bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Tarihte bir ilki başardım. Takım olarak çok iyi şeyler başardığımızı düşünüyorum. Evin de dünya üçüncüsü oldu. Takım halinde daha iyi şeyler başarabilirdik, bazı eksiklerimiz vardı. Sakatlıklarımız oldu, onlara da geçmiş olsun diyorum."

Paris'ten 48 kiloda bronz madalya ile dönen Evin Demirhan ise ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar alacaklarını vurgulayarak, "Bir tarihe imza attık. Dünya Şampiyonası'ndan ilk defa iki madalya ile dönüyoruz. Daha fazlasını kazanabilirdik, takım halinde çok iyi hazırlandık. Önümüzdeki organizasyonlarda daha iyisini başaracağız. Çok mutluyum, kendimle gurur duyuyorum. Alt kategorilerde kazandığım madalyalardan sonra büyükler kategorisinde ilk madalyamla bunu taçlandırdım." ifadelerini kullandı.





- Kahraman: "Takım olarak üçüncülüğü kaçırdık"





Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Efrahim Kahraman ise Yasemin Adar'ın, aldığı sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya adayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Takım olarak çok az farkla üçüncülüğü kaçırdık. Daha önceki müsabakalarda Yasemin favoriydi. Bu sefer de altın madalyayı boynuna taktı. Bu sonuç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Yasemin'in madalya adayı olduğunu gösteriyor. Hafize Şahin beklenmedik bir sakatlık yaşadı. En yakın zamanda aramıza dönmesini istiyoruz. Evin kapasitesinin üstüne çıktı. Olimpiyatlarda da madalya alacağına inanıyorum."