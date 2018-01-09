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Kadın güreşçiler Edirne'de kampa girecek

ANKARA (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Edirne'de kamp yapacak.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadın Milli Takımı, ilk hazırlık kampını 14-27 Ocak tarihlerinde Edirne'deki...

Kadın güreşçiler Edirne'de kampa girecek

ANKARA (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Edirne'de kamp yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadın Milli Takımı, ilk hazırlık kampını 14-27 Ocak tarihlerinde Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde yapılacak kampa Yasemin Adar, Evin Demirhan, Elif Jale Yeşilırmak ve Buse Tosun'un da yer aldığı 38 güreşçi katılacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

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