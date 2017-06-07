Kadın milli basketbolcularda hedef ilk 5





İSTANBUL (AA) - Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ekrem Memnun, öncelikli hedeflerinin Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek olduğunu söyledi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen medya günü organizasyonunda, Çekya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ile ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Ekrem Memnun, "Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek istiyoruz. Şu an tek yoğunlaştığımız şey bu. Kötü bir turnuva, kötü bir sonuç her şeyi başa döndürür. Buralara gelmek için çok emek verildi." diye konuştu.

Dünyanın en iyi 10 takımı arasında olmak istediklerini vurgulayan Memnun, "İlk 5'e girdiğimiz anda Dünya Şampiyonası platformuna çıkacağız. Burada iki Letonya maçımız var. Bu maçlara çok önem veriyorum. Takımın durumunu görmek için önemli. Bugüne kadar rakiplerimizle ilgili hiç taktik hazırlığında bulunmadık. Sadece kendi oyun ve prensiplerimizi oturtmak için çalıştık. Ama bu maçlarda rakiple ilgili analiz de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra ilk defa tam kadro çalıştıklarını belirten Memnun, şunları söyledi:

"Bahar Çağlar ligde yaşadığı bir sakatlıktan dolayı antrenmana katılamadı. Çeşitli oyuncuların daha küçük sakatlıkları vardı. Onların tedavisiyle uğraştık. Bunların dışında fizik ve kondisyon olarak takımı gerçekten iyi görüyorum. Enerjimiz de çok iyi. Hazırlık süreci, kısa olmasından dolayı sancılı oldu. Slovenya kampı beklediğimizin biraz altında geçti. Çünkü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off maçları uzun sürdü. Milli takımın iskeletini oluşturan önemli oyuncular hazırlıklara çok geç katıldı ve çok yorgundular. Yapabildiğimiz ilerlemeyi sağlamaya çalıştık. Programın biraz gerisinde kaldık. Üç hazırlık maçı oynadık. Son oynadığımız Slovenya maçı bizi umutlandırdı. Eksiklerimizin olduğunu ancak birçok şeyin de yerine oturmaya başladığını gördük. Moskova'da Rusya'yla iki hazırlık maçı yaptık. Bir tanesinde çok iyi oynadık ancak ikinci maçta o kadar iyi değildik. Herkese şans vermek istedik, herkesi görmek istedik. Eleme yapacağız. Bir hata yapmamak için hazırlık maçlarında herkesin neler yapabileceğine baktık. Avrupa Şampiyonası yaklaştıkça, konsantrasyonun da artacağını düşünüyorum."

Memnun, gruptaki rakipleri Slovakya ve İtalya'yı daha önce mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Grubumuz çok kolay değil. Kağıt üzerinde bakarak konuşmak her zaman kolay. Ama maçların hiçbiri çıkıp mücadele etmeden kazanılmaz. Slovakya, İtalya, bunlar sert takımlar. Basit hata yapmadan, rakibimizi hataya zorlayarak maçları kazanmak istiyoruz. Çok dikkatli mücadele etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





- Şaziye: "Önemli bir şampiyonaya gideceğiz"





A Milli Kadın Basketbol Takım Kaptanı Şaziye İvegin Üner, FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlık döneminin çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Milli basketbolcu, bütün takımların madalya hedefiyle turnuvaya geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Hazırlanma konusunda hızlı bir sürecimiz oldu. Aynı zamanda bildiğiniz gibi ve diğer bütün ülkelerde de olduğu gibi bir nesil değişiyor. Bizde çok güzel ve çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bizim için çok önemli. Hem kendi adıma hem de takımım adına. Ülkemiz adına çok önemli bir şampiyonaya gideceğiz. Çünkü burada ilk 5'e girdiğimiz anda seneye Dünya Şampiyonası platformuna çıkacağız. İlk hedefimiz bu. İnşallah orada ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etme fırsatı elde edeceğiz. Sonrasında da ülkemize bir madalya kazandırmak istiyoruz. Bunun içinde grubumuzda önemli maçlar oynayacağız. Bu anlamda da zor mücadeleler vereceğimizi düşünüyorum. İyi maçlar oynayacağız ve inşallah grubu birinci bitirip, iki gün dinlenip, tekrardan çaprazları oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz."