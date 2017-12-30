Kadın Milli Judo Takımı'nın Bolu kampı





BOLU (AA) - Kadın Milli Judo Takımı'nın Bolu Aladağ'daki kamp çalışmaları sürüyor.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Aladağ'da bulunan Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren 28 kadın judocu, 2018 yılında katılacakları şampiyonalar öncesinde güç depoluyor.

Günde iki ya da üç antrenmana çıkan milli sporcular, koşu, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kadın Milli Judo Takımı Antrenörü Timur Bizsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Aladağ'da fiziksel hazırlık kampına girdiklerini anlatarak, buradaki amaçlarının sporcuları fiziksel uygunluğa getirmek olduğunu söyledi.

Sporcuların güçlenmesi, daha dayanıklı hale gelmesi ve teknik eksikliklerini gidermek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Bizsan, "Kampımız 6 Ocak'ta sona erecek. Ondan sonra bir kısım sporcu ile beraber Avusturya'da kampa katılacağız. Sporcularımız oradaki performanslarına göre 19-21 Ocak'ta Tunus'ta yapılacak Grand Prix müsabakasına gidecek. Böylelikle bir sezona başlamış oluyoruz." dedi.

Bizsan, yıl boyunca sürecek kamp ve şampiyonaların olduğunu belirterek, "Olimpiyatlar için mayıs ayından sonra kota müsabakaları başlayacak. Bütün çalışmalarımız onun için. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, Akdeniz Oyunları'nda hedeflerimiz var. Zorlu bir sürecin ilk aşamasını Bolu Aladağ'da başlatmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kampta 28 sporcunun yer aldığına değinen Bizsan, tamamını olimpik sürece dahil etmek için çaba harcadıklarını ifade etti.

Olimpik kadroyu mümkün olduğunca geniş tutmak istediklerinin altını çizen Bizsan, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizden bir tanesi sıkletleri üçer dörder kişi haline getirip, rekabet ortamını yaratmak. Yıl boyunca birçok turnuvaya gidip, sporcularımızın olimpik süreçte kalifiye olmasını sağlayacağız. 2020 hedeflerini düşününce 2018'de mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Grand Prix'lerde dereceler almazsak kalifiye olamıyoruz. Bizim hedefimiz öncelikle Avrupa ve Dünya Şampiyonası. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece bekliyoruz. Mutlaka madalya almak istiyoruz. İlk müsabakamız olan Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya hedefliyoruz."