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Kadın Milli Judo Takımı'nın Bolu kampı sona erdi

- Milli Takım Antrenörü Bizsan: "Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefi ile gideceğiz. En az 3 madalya hedefliyoruz. İnşallah çalışmalarımız boşa gitmeyecek"

Kadın Milli Judo Takımı'nın Bolu kampı sona erdi


BOLU (AA) - Kadın Milli Judo Takımı'nın Bolu Aladağ'daki kampı sona erdi.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Aladağ'da bulunan Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren 28 kadın judocu, bu yıl katılacakları şampiyonalar öncesinde yaptıkları ilk çalışmayı tamamladı.

Günde iki ya da üç antrenmana çıkan milli sporcular, koşu, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparak, katılacakları ulusal ve uluslararası şampiyonaların temelini attı.

Kadın Milli Judo Takımı Antrenörü Timur Bizsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Burada, fiziksel hazırlık antrenmanlarını içeren bir çalışma temposu içinde olduklarını dile getiren Bizsan, "Sporcuların önce fiziksel yeterliliklerini test ettik, ardından ölçümlerini yaptık. Antrenmanlarımız da iyi geçti. Koşular ve yükseklik antrenmanları ile sporcuların maksimal limitleri arttı." dedi.

Bizsan, bundan sonraki çalışmalarına Avusturya'nın Mittersill kentindeki kampta devam edeceklerini anlattı. Avusturya'ya milli sporcular Dilara Lokmanhekim, Tuğçe Beder, İrem Korkmaz, Büşra Özdek, Nazlıcan Özerler, Büşra Katipoğlu, Ümmühan Kabak, Nurcan Yılmaz ve Sebile Akbulut'tan oluşan 9 kişilik ekiple gideceklerini belirten Bizsan, orada hem Tunus'ta düzenlenecek müsabakanın hem de Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını yapacaklarını belirtti.

Çalışmalarına, nisan ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na kadar kesintisiz bir plan ve program içinde devam edeceklerine vurgu yapan Bizsan, "Bütün çalışmalarımız Avrupa Şampiyonası için. Buralarda yapacağımız çalışmalar çocukların olimpiyatlara katılması için birer test olacak. Onun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerek Bolu gerekse de Avusturya ve Tunus'ta yapacakları çalışmaların Avrupa Şampiyonası için olduğuna değinen Bizsan, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefi ile gideceğiz. En az 3 madalya hedefliyoruz. İnşallah çalışmalarımız boşa gitmeyecek. Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcu sayısı daha belli değil. Biz mümkün olduğunca çok sporcu ile Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Yedi sıkletin tamamına sporcu götürmeyi planlıyoruz."

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