Kadın milli voleybolcuların hedefi madalya





KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde 22 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek 2017 Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonanın hazırlıklarını Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaptığı kampla sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın Kartepe'de iyi bir kamp çalışması gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kartepe kampının ardından Almanya, Antalya ve İstanbul'da hazırlık çalışması yapacak milli takımın, bu sürede Sırbistan ve Ukrayna ile hazırlık maçları oynayacağını aktaran Üstündağ, daha sonra Avrupa Şampiyonası için Azerbaycan'a gideceklerini kaydetti.

Üstündağ, Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedeflediklerini anlatarak, "Bundan sonra hedefimiz madalya, final oynamak. Dolayısıyla takım çalışmaları eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor. Hazırlık dönemlerini tamamladıktan sonra Azerbaycan'da yapılacak turnuvada da arzuladığımız hedefe ulaşacağız. Türk halkını mutlu edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de takım sporlarında en başarılı branşın voleybol olduğunu aktaran Üstündağ, "Kulüp takımlarımızın birden fazla Avrupa ve dünya şampiyonlukları var. İnşallah milli takım da bu başarıyı elde edecektir. Tüm emeğimiz, uğraşımız, gayretimiz bu hedefe ulaşmak için. Final oynarsak, kupayı alırız. İyi bir jenerasyonumuz var, takımımız inşallah Azerbaycan'da bayrağımızı göndere çekecek ve İstiklal Marşımızı okutacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da hiç yabancılık çekmeyeceklerini ve kendilerini ev sahibi gibi göreceklerini anlatan Üstündağ, Azerbaycan halkının Türkiye'ye tam destek vereceğine inandığını belirtti.





- "Rusya maçının galibi, grup liderliği için avantaj elde edecektir"





Mehmet Akif Üstündağ, grupta Rusya ve Bulgaristan gibi iki önemli rakibin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İki ay önceki elemelerde 2018 Dünya Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde ettik. Bulgaristan da bizim gruptaydı. Biz o gruptan namağlup çıktık. Bu açıdan Bulgaristan'ı tanıyoruz. En zorlu rakibimiz Rusya. İlk gün de Rusya ile oynuyoruz. Rusya maçının grup liderliğini belli edecek bir maç olduğunu düşünüyorum. O maçın galibi grup liderliği için avantaj elde edecektir. Biz de bu avantajı elde etmek için o karşılaşmayı mutlaka almak istiyoruz. Her maçı almak istiyoruz ama Rusya maçı bizim için daha önem taşıyor. İnşallah Rusya galibiyetiyle turnuvaya başlayacağız."





- Guidetti: "Takımım hiçbir maçtan korkmuyor"





A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise şampiyona için önlerinde yaklaşık bir aylık zaman olduğunu ve şu anda her şeyin istedikleri şekilde ilerlediğini söyledi.

Şampiyonaya kadar olan dönemi iyi geçirmek istediklerini aktaran Guidetti, "İki senede bir oynanan Avrupa şampiyonalarında her takım ufak da olsa değişime uğruyor. Rusya, iki sene öncesinin Avrupa şampiyonu. Benim takımım hiçbir maçtan, hiçbir rakipten korkmuyor. Çok zor bir grubumuz olduğunu biliyoruz ama biz Avrupa Şampiyonası'na madalya kazanmak için gideceğiz." şeklinde konuştu.

Guidetti, genç voleybolcuların performansına ilişkin, "Grand Prix'de bütün genç oyuncular oynama ve kendilerini gösterme şansı buldu. Bunun dışında genç takımlarımız çok önemli turnuvalar oynuyor ve oradaki oyuncular kendilerini göstermek için fırsat yakalıyor. Genç yaş gruplarından milli takımımıza faydalı olacak çok oyuncu çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.





- Eda Erdem Dündar: "Hedefimiz kupayı kaldırmak"





A Milli Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da şampiyonada kupayı kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çok iyi bir takım olduklarını anlatan milli voleybolcu, "Grubumuzda Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan var. Hepsi bildiğimiz ekipler. Zaten Bulgaristan ile Dünya Şampiyonası elemesinde karşılaştık. Son iki Avrupa şampiyonu Rusya'yla daha öncesinde çok maçlar yaptık. Aslında güzel bir grubumuz var. Hazırlıklar güzel gidiyor. Bu jenerasyon çok başarılı. Herkesin hedefi şampiyonaya iyi bir başlangıç yapıp, hedefe adım adım yaklaşmak ve kupa kaldırmak. Bunun için de çok sıkı çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.