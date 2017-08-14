Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın ardından





KARABÜK (AA) - İtalya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri, "Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Milli boksör Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklama, İtalya'nın Cascia kentindeki şampiyonada, 81 kiloda Yunan Eleni Anna Michelekaki'yi yenerek altın madalya kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyduğunu anlatan Elif, şunları söyledi:

"Çok iyi hazırlandım ve başardım. Öncelikle aileme ve antrenörüme teşekkür ediyorum. Madalya aldığımı öğrenen ve beni arayan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım beni ve diğer madalya alan arkadaşlarımızı tebrik etti. Bu da bizi ayrı gururlandırdı."

Milli sporcu Elif, çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Ülkemizin adını duyurmak için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.