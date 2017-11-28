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Kadınlar Türkiye Kupası, Mardin'de

- Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Türkiye Kupası finallerinin bu sezon 21-25 Şubat 2018'de Mardin'de yapılacağını duyurdu

Kadınlar Türkiye Kupası, Mardin'de


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kadınlar Türkiye Kupası finallerinin bu sezon Mardin'de yapılacağını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında, bu sezon Kadınlar Türkiye Kupası'nda finallerin 21-25 Şubat 2018'de Mardin'de yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası finallerinin 24-28 Ocak 2018'de Konya'da, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası finallerinin ise 31 Ocak-4 Şubat 2018'de Isparta'da yapılması kararı alındığı ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2 maça çıkmayan Orduspor'un TBF Yönetim Kurulu kararıyla ligden çıkarıldığı kaydedildi.

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