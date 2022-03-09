Kadınların aklına gelen ilk futbol takımı hangisi

Bilyoner tarafından DORinsight araştırma şirketine yaptırılan araştırma, Türkiye’de kadınların spora ve futbola bakışını mercek altına alıyor. Araştırma sonuçlarına göre kadınlara spor denildiğinde yüzde 60’lık bir kesimin aklına ilk olarak voleybol geliyor. Kadınların yüzde 33’ü akıllarına gelen ilk spor kulübünün Fenerbahçe olduğunu söylerken; yüzde 51’i desteklediği takımın maçlarını dijital platformlar üzerinden izlediğini ifade ediyor.

Bilyoner tarafından DORinsight araştırma şirketine yaptırılan ve kadınların sporla ilişkisini masaya yatıran araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’de 600’ü kadın toplam 1200 kişinin katılımıyla yürütülen araştırmaya göre kadınlara spor denildiğinde akıllarına gelen ilk branş yüzde 60 ile voleybol oluyor.

Akıllarına gelen ilk spor kulübü sorulduğunda ise kadınların verdiği ilk cevap Fenerbahçe. Yüzde 33 oy alan Fenerbahçe’yi yüzde 29 ile Galatasaray, yüzde 20 ile Beşiktaş ve yüzde 3 ile Trabzonspor takip ediyor. Taraftarı olduğunuz takım dışında sempati duyduğunuz bir takım var mı sorusuna ise kadınların yüzde 24’ü Beşiktaş diyerek cevap veriyor. Kadınların yüzde 71’i kişisel tercihleri doğrultusunda hangi takımı tutacaklarına karar verdiklerini belirtirken, yüzde 85’lik bir kesim, “doğdukları günden bu yana” aynı takımı desteklediklerini ifade ediyor. Kadınların takım seçiminde «Eş / sevgili etkisi» faktörü yüzde 15 daha fazla olmasıyla erkeklerden anlamlı olarak ayrışıyor. Kadınların yüzde 76’sı “hiçbir koşul altında” tuttukları takımı değiştirmeyeceklerini dile getiriyor.

Araştırmaya katılan kadınlar ‘Taraftarlığınızın ana nedeni hangi spor dalıdır’ sorusuna yüzde 79,7 ile futbolu birinci sırada gösteriyor. İkinci sırada yüzde 8,37 ile voleybol, 7,47 ile üçüncü sırada basketbol geliyor.

Kadınların aklında voleybol var

Kadınlara spor denildiğinde yüzde 60’lık bir kesimin aklına ilk olarak voleybol geliyor. Bu spor dalında destekledikleri takımlar arasında en çok taraftara 23,33 ile Eczacıbaşı sahip. İkinci sırayı 20,93 ile Vakıfbank ikinci olurken 19,48 ile Fenerbahçe, 14,09 ile Galatasaray, 9,09 ile Türk Telekom ve yüzde 6,49 ile Beşiktaş takip ediyor.

Tutkulu bir taraftar maç kaçırmamalı

Kadınların yüzde 63’ü taraftarlığın sadece bir eğlence olduğunu düşünürken; yüzde 56’sı “tutkulu bir taraftar” olmak için takımın her maçını kaçırmadan izlemek gerektiğine inanıyor. Kadınların yüzde 51’i tuttukları takımın maçlarını dijital platformlar üzerinden izlediklerini belirttikleri gibi; yüzde 50.5’i forma giymek, tuttuğu takımın başarısı için dua etmek ve her maçta aynı tişörtü giymek gibi ritüeller aracılığıyla takımlarının galip gelmesi için totem yaptığını söylüyor.