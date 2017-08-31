



İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın kadrosunun zayıf olduğuna inanmadığını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başantrenör Ufuk Sarıca ile uzun süredir çalıştıklarını ve oyuncuların antrenörlerinin sistemine adapte olduğunu belirtti.

Ay-yıldızlı basketbolculara inandığını dile getiren Haluk Yıldırım, "Burada sahaya çıkıp mücadele edecek aslan gibi 12 oyuncu var. Hepsine güveniyor, inanıyoruz. Ben bu kadronun zayıf olduğuna inanmıyorum. İnşallah çok iyi dereceler elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Baktığınız zaman takımı 24 kişi toplamıştık. Ömer Aşık ve Ersan İlyasova'nın gelmemesinden sonra kadroya değişik oyuncuları çağırdık. Arkadaşlarımız yoğun bir tempoyla çalıştı. Hakikaten her idman, her toplantı çok değerliydi. Gruplara Rusya maçıyla başlıyoruz. Letonya maçıyla bitecek. Hedefimiz ilk 4'e girmek. Maç maç düşüneceğimiz zorlu bir turnuva bizi bekliyor."





- "Kasım ayında daha farklı bir kadro göreceğiz"





Haluk Yıldırım, milli takımın bir değişim süreci içerisinde bulunduğunu aktararak, kasım ayında daha farklı bir kadro olacağını dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2019 Dünya Kupası'nın grup elemelerinin başlayacağını hatırlatan Yıldırım, jenerasyon değişikliğine dikkati çekti.

Bu yıl içerisinde 6 karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Yıldırım, "İhtiyaç duyduğumuz milli takım ateşinin alevlendiği maçlar olacak. Tabii jenerasyon değişikliği sebebiyle sıkıntılar da yaşanacak. THY Avrupa Ligi maç takvimini bozmadı. FIBA maç takvimini açıkladı. Furkan ve Cedi NBA takımlarına gitti. Milli takımı kasım ayında daha değişik bir kadroyla göreceğiz." diye konuştu.





- "Sırbistan ve Rusya ön plana çıkıyor"





Haluk Yıldırım, ay-yıldızlıların D Grubu'nda mücadele edeceği Sırbistan ve Rusya'nın tecrübesiyle ön plana çıktığını aktardı.

Sırbistan ve Rusya'nın önemli turnuvalarda derece elde etmiş takımlar olduğunu anlatan Yıldırım, Belçika ve Letonya'nın kadrolarında da çok iyi oyuncular bulundurduğunu ifade etti.

Maç maç düşünerek her mücadeleyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Haluk Yıldırım, "Rusya maçında salonun dolacağını düşünüyorum. Rusya maçı çok önemli. Kazanarak moralli başlamak istiyoruz. Kazanmamız takımın öz güvenine önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.