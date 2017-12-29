Kafkas'tan UEFA Pro Lisans Kursu'na ziyaret





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, UEFA Pro Lisans Kursu'nu ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kafkas, Antalya Belek'te bir otelde devam eden kursa katılan 24 teknik direktöre ''Değişen futbolda teknik direktörlük'' konulu sunum yaptı.

UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı 9 Ocak Salı günü sona erecek.

Kursa; Adil Turhan, Ali Asım Balkaya, Aykan Atik, Cem Bağcı, Cevdet Göç, Fahrettin Sayhan, Fehmi Alpay Özalan, Ferruh Özgün, Galip Gündoğdu, Gökhan Bölükbaşı, Hasan Gökhan Şaş, Hüseyin Eroğlu, İsa Turan, Kaya Tevfik Saygılı, Mesut Dilsöz, Murat Gürkan Zora, Mustafa Alper Avcı, Mustafa Özer, Orhan Atik, Saffet Akbaş, Serkan Emre Sefa, Tahir Karapınar, Tahsin Tam ve Yusuf Şimşek kursiyer olarak katılıyor.