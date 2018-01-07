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Kahraman gazinin hedefi okçulukta olimpiyat madalyası

Vatani görevini yaparken teröristlerin saldırısında omuriliğinden yaralanan ve yürüme yetisini kaybeden Jandarma Komando Er Yavuz Papağan, bir yıl önce başladığı okçulukta kendisine olimpiyat hedefi koydu.

Kahraman gazinin hedefi okçulukta olimpiyat madalyası

SAMSUN (AA) - Bingöl-Muş kara yolunda 18 Eylül 2012'de teröristlerin askeri konvoya düzenlediği, 9 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 70 asker arasında yer alan Jandarma Komando Er Yavuz Papağan (30), bir yıl önce başladığı okçulukta, uğruna gazi olduğu ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek istiyor.

Terörist saldırıda omuriliğine isabet eden kurşun nedeniyle yürüme yetisini kaybeden, o dönem Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tedavi sürecinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören Yavuz Papağan, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan devlet övünç madalyası ve beratı aldı.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü sporcusu olan kahraman gazi, okçuluğa başladı. Bir yıl önce okçulukta profesyonelleşen Yavuz Papağan, ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında göndere çektirmeyi hedefliyor.

"TSK beni asla yalnız bırakmadı"

Evli ve bir çocuk babası Yavuz Papağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce terör saldırısında gazi olduğunu, o günden bugüne TSK'nin kendisini asla yalnız bırakmadığını vurguladı.

Yavuz Papağan, bu yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda, ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyaya uzanmak istiyor.

"Hedefim ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak"

Rehabilitasyon sürecinde gazi arkadaşlarından büyük destek aldığını ve o dönem pek çok spor dalıyla ilgilendiğini anlatan gazi Yavuz Papağan, şunları kaydetti:

"2012'de Tunceli'de askerlik yaparken Bingöl-Muş kara yolunda intikal sırasında terör saldırısında gazi oldum. İlk tedavimi GATA'da gördüm. Daha sonra rehabilitasyon süreci başladı. O süreçte bulunduğumuz durum kolay değildi. Oradaki gazi arkadaşlarımız ve doktorlar bize çok yardımcı oldu. Onların desteğiyle hayata tutunduk. TSK'nın içinde yer alan okçuluk kulübünde spora başladım. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının çok ciddi desteği var. Hedefim, bu yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ve ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak."

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