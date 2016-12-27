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Kaiserslautern'de Tayfun Korkut dönemi bitti

- Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi Kaiserslautern'de teknik direktör Tayfun Korkut görevinden istifa etti

Kaiserslautern'de Tayfun Korkut dönemi bitti


BERLİN (AA) - Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından Kaiserslautern'i çalıştıran teknik direktör Tayfun Korkut'un, görevinden istifa ettiği bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen 42 yaşındaki teknik adamın, Kaiserslautern ile olan sözleşmesini feshettiği ve kendi isteğiyle kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldığı ifade edildi.

Kulübün yönetim kurulu başkanı Thomas Gries, atılan bu adımdan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, Tayfun Korkut'a çalışmaları için teşekkür etti.

Bu sezon ilk yarısı sona eren ligde 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 19 puan toplayan Kaiserslautern, 13. sırada yer alıyor.

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FC KaiserslauternFutbolTayfun KorkutTeknik Direktör
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