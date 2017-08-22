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Kalinic, Milan'da

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hırvat golcü Nikola Kalinic'i renklerine bağladı.

Kalinic, Milan'da

ROMA (AA) - Serie A'da bu sezon yaptığı transferlerle dikkati çeken kırmızı-siyahlı takım, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Nikola Kalinic'de mutlu sona ulaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fiorentina'da forma giyen Kalinic'in satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiği ve 29 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Milan'ın Hırvat golcü için 5 milyon avro kiralama bedeli verdiği, gelecek sezon ise sözleşmede yer alan özel madde gereği 20 milyon avro karşılığında bonservisinin alınacağı iddia edildi.

Kalinic, Fiorentina formasını giydiği Serie A'da geçirdiği iki sezon boyunca 27 gol atmıştı.

Muhabir: Barış Seçkin

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