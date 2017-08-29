Kalinic ve Nedovic EuroBasket 2017'de yok





BELGRAD (AA) - Sırbistan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, milli oyuncular Nikola Kalinic ve Nemanja Nedovic'in sakatlıkları nedeniyle 2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) forma giyemeyeceğini açıkladı.

Djordjevic, düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe Doğuş forması giyen Kalinic'in son kontrollerinin bugün yapıldığını belirterek, oyuncunun bu yılki şampiyonada takıma yardımcı olamayacağını söyledi.

Unicaja Malaga forması giyen Nedovic'in de sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamadığını aktaran Djordjevic, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Sırbistan'ın sahip olduğu ve sakatlığı bulunmayan en iyi 12 oyuncu gidecek." dedi.

Kadrodaki isimlerin sert bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Djordjevic, "Galibiyeti mi daha çok seviyorlar, yoksa kaybetmekten mi daha çok nefret ediyorlar bilmiyorum. Baskı, bizim için olumlu bir şey. Bu nedenle böylesine üst seviyedeyiz." diye konuştu.

Sırbistan'da, daha önce de Marko Simonovic, Miroslav Raduljica ve Milos Teodosic'in kadroda yer almayacağı açıklanmıştı.

Sırbistan'ın 12 kişilik nihai EuroBasket 2017 kadrosundaki isimler şunlar:

Stefan Jovic, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic, Branko Lazic, Marko Guduric, Dragan Milosavljevic, Vladimir Lucic, Milan Macvan, Stefan Bircevic, Ognjen Kuzmic, Vladimir Stimac, Boban Marjanovic.

EuroBasket 2017'de D Grubu'nda Sırbistan'ın yanı sıra Türkiye, Rusya, Letonya, Belçika ve İngiltere de bulunuyor.