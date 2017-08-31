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Kampl, Leipzig'de

- Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, Bayer Leverkusenli Kevin Kampl ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kampl, Leipzig'de


ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Bayer Leverkusen'de forma giyen Sloven oyuncu Kevin Kampl'ı kadrosuna kattı.

Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Sloven oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen Kampl için Bayer Leverkusen'e 20 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra performansa dayalı bir miktar daha ödeme yapacak.

Sloven oyuncu, Bayer Leverkusen formasıyla 73 maçta 6 gol kaydetti.

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