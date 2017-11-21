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Karabağ-Chelsea maçına doğru

- Chelsea Teknik Direktörü Conte: - "Maç bizim için önemli. Kazanıp grubu lider tamamlamak istiyoruz"

Karabağ-Chelsea maçına doğru

BAKÜ (AA) - Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla yapacakları karşılaşmayı kazanarak, grubu lider tamamlamak istediklerini söyledi.

Conte, Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Karabağ'ın Atletico Madrid ve Roma gibi güçlü ekiplere karşı çok iyi oynadığını vurgulayarak, "Çok dikkatli oynamalıyız. Maç bizim için önemli. Kazanıp grubu lider tamamlamak istiyoruz. Karabağ iyi bir takım. Yarın çok zor karşılaşma olacak." diye konuştu.

Chelsea kalecisi Thibaut Courtois ise "İlk maçta Karabağ'ı farklı mağlup etmiştik. Fakat yarın bizi zor bir mücadele bekliyor. Karabağ'a saygı duyuyoruz. Roma ve Atletico'ya karşı çok iyi oyun sergilediler. Grubun favorisi olarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Chelsea, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Bakcell Arena'da, sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen antrenmanda 150 polis görev yaptı.

Karabağ-Chelsea karşılaşması yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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Antonio ConteChelseaKarabağThibaut CourtoisUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu
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