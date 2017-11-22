Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu

BAKÜ (AA) - İngiltere temsilcisi Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Azerbaycan'ın Karabağ takımını 4-0 mağlup etti.

Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Portekizli hakem Manuel De Sousa yönetti.

Chelsea, Karabağ kaptanı Sadygov'un 19. dakikada gördüğü kımızı kart sonrası Eden Hazard'ın 21. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. İngiliz ekibi, Willian'ın 37. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Fabregas'ın 73. dakikadaki penaltı golüyle farkı 3'e çıkaran Chelsea, Willian'ın 85. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı 4-0 kazandı. İngiliz ekibi, bu sonuçla son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Şenol Güneş de maçı izledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbol A takım direktörü Ali Naibi de karşılaşmayı izledi. Güneş ve Naibi, maçı Karabağ Kulübü Başkanı Tahir Gozel ile beraber takip etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş ve Naibi, maç öncesi Karabağ Kulübünü ziyaret ederek, teknik direktör Kurban Kurbanov ile bir araya geldi.

Ziyarette Güneş, Kurbanov'a siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı Pepe formasını hediye ederken, Kurbanov da Güneş'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Karabağ forması takdim etti.

Karşılaşmayı yaklaşık 68 bin taraftar izledi. Karabağ taraftarları, mücadele öncesinde Azerbaycan tarihindeki en büyük koreografi gösterisine imza attı. Azerbaycan bayrağının renkleri olan mavi, kırmızı ve yeşilden oluşan, Azerbaycan ve Karabağ sözlerinin yazıldığı koreografi tüm stattan büyük alkış aldı. Taraftarlar, maç boyunca coşkulu tezahürat yaparak Karabağ takımına destek verdi.

Yaklaşık bin 500 Chelsea taraftarı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Statta bulunan çok sayıda Türk taraftar da Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak, Karabağ takımını destekledi.

Muhabir: Ruslan Rehimov



