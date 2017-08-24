Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kurası





MONAKO (AA) - Azerbaycan'ın Karabağ Spor Kulübü Genel Menajeri Asif Asgarov, her maçlarında yurt dışındaki Türk ve Azerbaycanlıların kardeş olduklarını gördüklerini, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki maçlarda da destek beklediklerini söyledi.

Asgarov, Azerbaycan'ın tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek takımı olan Karabağ'ın Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen grup kurasını AA muhabirine değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Asgarov, dün Kopenhag takımına karşı yaptıkları maçın çok zorlu ve heyecanlı geçtiğini dile getirdi.

Evlerindeki galibiyet sayesinde deplasmanda 2-1 yenilmelerine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı kazandıklarını anımsatan Asgarov, "Azerbaycan tarihine geçmekten dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin de çok heyecan verici olduğunu ifade eden Asif Asgarov, "Türkiye'deki Türk kardeşlerimize sesleniyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Bütün Avrupa'da bizi yalnız bırakmıyorlar. Kopenhag'daki maçta da bayağı Türk kardeşimiz vardı. 'İki devlet, bir millet' olduğumuzu biz her yerde kanıtlıyoruz." dedi.

Beşiktaş takımına da başarılar dileyen Asgarov, "Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaktı. Biz bu mutluluğu yaşıyoruz. Beşiktaş'ın da daha ilerilere gitmesini arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez yer alacakları için Şampiyonlar Ligi'nde rakipler için kolay olduklarını kaydeden Asgarov, "Atletico Madrid, Chelsea, Roma... İsimlerini duyunca insan heyecanlanıyor. Başarabildiğimiz kadar Azerbaycanımızı, kulübümüzü iyi yere getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki Türklerden nasıl bir destek beklediği yönündeki soru üzerine Asgarov, şunları kaydetti:

"Biz her maçımızda yurt dışındaki Türk ve Azerbaycanlıların kardeş olduklarını görüyoruz. Bu büyük maçlarda da onlardan her zaman destek bekliyoruz. Sağ olsunlar, şu ana kadar bizi desteklediler. Bu üç maçta da bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. İnşallah biz de onları mutlu etmeye çalışacağız."