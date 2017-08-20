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Karabük'te dağ bisikleti heyecanı

- Yenice ilçesinde organize edilen Yenice Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi

Karabük'te dağ bisikleti heyecanı


KARABÜK (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesi tarafından organize edilen Yenice Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları yapıldı.

Seyir terası ve Yazıköy güzergahları arasında özel hazırlanan 40 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışlara, toplam 100 sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda, büyük erkekler kategorisinde İranlı Faraz Shokri, büyük kadınlar kategorisinde Esra Kürkçü, master +50 kategorisinde ise Kadir Koymalı birinciliği elde etti.

Dereceye girenlerin ödülleri, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eskipazar Kaymakamı Samet Serin, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ile protokol üyeleri tarafından verildi.

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