Kardemir Karabükspor, Alanya deplasmanında

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Metin Türker Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde toplanan kafile, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Kafile, başkentten uçakla Antalya'ya gidecek.
Kardemir Karabükspor, Alanya'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Süper Lig'de sezona deplasmanda Gençlerbirliği beraberliği ile başlayan ve ikinci haftada sahasında Medipol Başakşehir'i 3-1 yenerek 4 puana ulaşan Karabük ekibi, Alanyaspor karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
- Takımda 3 eksik
Kardemir Karabükspor'da, Alanyaspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Kırmızı-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Rumen oyuncu Iasmin Latovlevici, Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.
Kardemir Karabükspor'un Alanyaspor maçında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Torje, Grozav, Poko, Ceyhun Gülselam, Tanase, Yatabare.