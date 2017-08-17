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Kardemir Karabükspor galibiyet peşinde

- Futbol şube sorumlusu Gül: "Sahamızda, seyircimizin önünde çıkacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Kardemir Karabükspor galibiyet peşinde


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçına ilişkin, "Sahamızda, seyircimizin önünde çıkacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği (1-1) mücadelesinden 1 puan almayı başardıklarını söyledi.

Ligin ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçı değerlendiren Gül, şöyle konuştu:

"Hafta boyunca bu maça hazırlandık. Yarın son idmanı yapacak takım kampa girecek. Medipol Başakşehir ligin güçlü ekiplerinden. Saha ve seyircimizin önünde çıkacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İçerideki maçlarımızı kazanmak bizim için önemli. Geçen yıl içerideki maçlarda gösterilen başarıyı devam ettirmemiz gerekiyor."

Taraftarlara, maç saati değişikliğine dikkat etmeleri uyarısında bulunan Tolga Gül, "Müsabakanın daha önce açıklanan başlama saati, 20.00'den 19.00'a alındı. Taraftarlarımız buna göre stada gelsin." ifadesini kullandı.

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FutbolKARDEMİR KARABÜKSPORSüperligTolga Gül
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