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Kardemir Karabükspor ikinci yarıya Antalya'da hazırlanacak

- Kulüp futbol şube sorumlusu Toraman: "Ligde zor geçen bir ilk devrenin ardından ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz"

Kardemir Karabükspor ikinci yarıya Antalya'da hazırlanacak


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, ligde zor geçen bir ilk devrenin ardından ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini söyledi.

Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in geride kalan 17 haftalık bölümünün kendileri için çok zor geçtiğini söyledi.

Artık ikinci devreyi düşündüklerini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"İlk devreyi unutmalıyız. Şimdi önümüze bakma zamanı. Yönetim olarak takımda kalacaklar ve gideceklerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İkinci transfer dönemi başladığında bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Oyuncularımızla tek tek görüşüyoruz. Teknik heyetin görüşleri doğrultusunda takviye de yapılabilir. Takım ikinci devreye Antalya'da kamp yaparak hazırlanacak. 3-14 Ocak'ta kamp programımız oldu. Bu dönemde hazırlık maçları da planlıyoruz. Ligde zor geçen bir ilk devrenin ardından ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz."

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ilk yarısını 9 puanla son sırada tamamladı.

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Bülent ToramanFutbolKARDEMİR KARABÜKSPORSüper Lig
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