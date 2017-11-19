Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa maçına hazır

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.
Bütün futbolcuların katıldığı idmanın ardından kırmızı-mavili ekip, Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.
Kardemir Karabükspor'da cezalı olan Ceyhun Gülselam, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Karabük ekibinin, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'te başlayacak ve hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabakaya, Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Ibanez, Torje, Skulason, Poko, Tanase, Grozav ve Yatabare 11'iyle çıkması bekleniyor.