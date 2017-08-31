Kardemir Karabükspor, Rodic ile yollarını ayırdı





KARABÜK (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, geçen sezon başında İsveç'in Malmö takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Vladimir Rodic ile yollarını ayırdı.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Karadağlı futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Verdiği hizmetlerden dolayı Rodic'e teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Teknik heyetimizin görüşleri doğrultusunda transferin son gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Bu zaman içinde giden de gelen de olabilir. Ancak şimdi tek düşündüğümüz Beşiktaş maçı. Bu maça odaklandık. Takıma 3 gün izin vermiştik. Bayramın üçüncü günü çalışmalara devam edeceğiz."