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Kardemir Karabükspor, Seleznyov ile anlaştı

- Kırmızı-mavili kulüp, Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı forveti Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladı

Kardemir Karabükspor, Seleznyov ile anlaştı


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk'den Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladı.

Kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukraynalı milli futbolcuyla ara transfer dönemi öncesinde ön protokol yaptıklarını söyledi.

Seleznyov'u uzun süredir takip ettiklerini vurgulayan Gül, "Shakhtar Donetsk'in forveti Seleznyov ile 2.5 yıllık ön anlaşma yaptık ancak henüz bazı konular net değil. Transfer döneminde resmi olarak işlemler yapılacaktır. Bu oyuncunun kariyerindeki başarılarını takımımızda sürdüreceğine inanıyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

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FutbolKARDEMİR KARABÜKSPORShakhtar DonetskTolga GülYevhen Seleznyov
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