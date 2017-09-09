Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Sözeri: Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, bu maçtan gerekli dersleri çıkaracaklarını belirtti.

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Sözeri: Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça zihinsel ve fiziksel olarak iyi hazırlandıklarını, konsantrasyon ve motivasyonlarının çok iyi olduğunu söyledi.

İlk yarı hiç beklemedikleri kadar kötü oynadıklarını ifade eden Sözeri, şöyle devam etti:

"Bize yakışmayan pozisyonlar verdik ve top tutamadık. Hiç beklemediğimiz şekilde çok pas hatası yaptık. Tabii zeminin de bunda etkisi var. İkinci yarı özellikle oyuncu değişikliklerimizden sonra maça ortak olduk. İşler iyi de gidiyordu, fena oynamıyorduk. Beşiktaş'ın birinci ve ikinci bölgede geçişlerini daha iyi kapattık. Pozisyon vermeden oynuyorduk. O arada penaltı oldu ve rakibimiz kaçırdı. Sonrasında Tosic'in kırmızı kart görmesiyle oyun tamamen bize döndü. Maçı kazanmaya odaklı oynamaya başladık. Dolayısıyla rakibimizin oyuncu değişiklikleri de 'Artık bir puanı alayım, ortak olayım' modundaydı. Ancak maalesef anlık hatamızdan golü yedik. Son 10-15 dakikada, çok sayıda pozisyona girmiştik."

"Anlık hatadan cezayı kestiler"

Beşiktaş'ın son iki yıldır şampiyon olduğunu vurgulayan Sözeri, "Anlık hatadan cezayı kestiler. Tedbiri elden bırakmadan, kazanma odaklı oynadık. İkinci yarı da Skulason, Seleznov ve İlhan Depe değişikliği bence çok olumlu yansıdı takıma. Golü yedikten sonra bunun dönüşü olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ersin Turan,Ahmet Özler

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşErkan SözeriKARDEMİR KARABÜKSPORMaçın ArdındanSporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5