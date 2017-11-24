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Kardemir Karabükspor'a 'geçici' başkan

Yönetim kurulu bir süre önce istifa eden Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da, 4 Aralık'ta planlanan olağanüstü genel kurula kadar kulüp başkanlığını, eski yöneticilerden iş adamı Ziya Ünsal'ın yapacağı bildirildi.

Kardemir Karabükspor'a 'geçici' başkan

KARABÜK (AA) - Yönetim kurulu bir süre önce istifa eden Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'da, 4 Aralık'ta planlanan olağanüstü genel kurula kadar kulüp başkanlığını, eski yöneticilerden iş adamı Ziya Ünsal'ın yapacağı bildirildi.

Kardemir Karabükspor Kulübü İdari İşler Direktörü Nurhan Barışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün içinde bulunduğu durumun geçici olduğunu söyledi.

Bu durumu atlatmak için mücadele verildiğini anlatan Barışkan, "Kentimizin kanaat önderlerinden iş adamı, eski yöneticilerimizden Ziya Ünsal, 4 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulumuza kadar kulübe başkanlık yapacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sportif başarısızlığın yanı sıra yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine Kardemir Karabükspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmış, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri istifa etmişti. 13 Kasım'daki olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a ertelenmiş, o tarihte de yeterli katılım olmadığı için toplantının 4 Aralık'ta yapılması kararlaştırılmıştı.

Muhabir: Ahmet Özler

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